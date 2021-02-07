Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit kesimi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Özçelik idaresindeki 41 AGB 538 plakalı Renault marka otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak önünde sağ şeritte ilerleyen Halil Y. idaresindeki 42 PF 583 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına girerek parçalanan otomobildeki sürücü Sedat Özçelik ağır yaralanırken, yanında yolcu kısmında oturan Ahmet Demirkıran (24) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ahmet Demirkıran’ın Çayırova AKP İlçe Teşkilatı yöneticisi olduğu öğrenildi. Demirkıran’ın cenazesinin, Çayırova Garipler Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çayırova Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
07 Şub 2021 - 12:51- Asayiş Güncelleme: 07 Şub 2021 - 14:37
Feci kazada ölen genç AKP ilçe yöneticisi çıktı
Kocaeli TEM Otoyolu’nda tıra arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ahmet Demirkıran’ın, AKP Çayırova Gençlik Kolları yöneticisi olduğu öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.