Korona bitmeden bir hastalık daha çıktı! Yakalananlar kan kusuyor

Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde hastaneye çeşitli şikayetlerle giden hastalarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı. Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi. Gizemli hastalık nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

KARACİĞER PROBLEMLİ YAŞAYANLARDA GÖRÜLDÜ

Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu, ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.

2018'DE DE BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞ

Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı. Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.