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07 Şub 2021 - 13:37- Gündem G: 07 Şub 2021 - 13:43

Türkiye 9 Şubat'a kilitlendi! Uzaya ilk Türk astronotu gönderilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesinin ardından Türkiye Uzay Ajansı, Samanyolu Galaksisi, Ay ve Jüpiter'in yer aldığı uzay görüntülerini yayınlayarak 9 Şubat 2021'i işaret etti. Sosyal medyada paylaşılan video büyük heyecan yaratırken, Türkiye'nin Elon Musk işbirliğiyle uzaya ilk Türk astronotunu göndereceği iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ocak günü Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındığı aktarılmıştı.

"HER ADIMI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram'dan Elon Musk ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: 9 ŞUBAT 2021

Erdoğan-Musk görüşmesinin ardından Türkiye Uzay Ajansı, 9 Şubat tarihini işaret eden bir video yayınladı. Ajansın Twitter hesabından yayınlanan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözleriyle sunulan video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında ilan edileceğini müjdelediği 'Milli Uzay Programı'nın salı günü açıklanacağı yorumlarına neden oldu.

AHMET HAKAN'DAN GÜNDEM YARATACAK ELON MUSK İDDİASI

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek" başlığıyla kaleme aldığı yazısında 9 Şubat günü Külliye'de yapılacak törenle ilgili SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotun gönderileceği bilgisine ulaştığını duyurdu.

Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde;

Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

Türkiye Uzay Ajansı'nın hazırladığı bu klip, Atatürk'ün ünlü "İstikbal Göklerdedir" sözüyle birlikte sunuluyordu. Klip şundan ibaretti: Yerkürenin uzaydan görünüşünden kesitler ve en sonda beliren "9 ŞUBAT 2021" yazısı...


'MUSTAFA VARANK VE EKİPLERİ HARIL HARIL ÇALIŞIYOR'

Bu arada... 9 Şubat Salı günü Külliye'de görkemli bir tören yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ekipleri, bu tören için harıl harıl çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla... Bir cisim yaklaşıyor! Ama ne? Sordum, soruşturdum. Kapı duvar. Ser verip sır vermiyorlar.


'ELON MUSK İDDİASI'

En sonunda bir bilgi kırıntısına ulaşmayı başardım. Fakat teyit edilmemiş bir bilgi bu... Galiba olay şu: Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecekmiş.

Nasıl olacak? Hangi astronot gidecek? İşbirliğinin kapsamı ne? Elon Musk olayın tam olarak neresinde? Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir devrim mi yaşanacak? Yok. Yok. Hiçbir ayrıntı yok. Sadece bu kadarcık bir bilgi var elimde.

07 Şub 2021 - 13:37 - Gündem

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