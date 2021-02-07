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07 Şub 2021 - 14:23- Gündem G: 07 Şub 2021 - 14:30

EMEP: Ekmek zammı yerel yönetimlerce karşılansın!

Kocaeli'de ekmeğe gelen zamma tepki gösteren Emek Partisi İl Başkanı Arzu Erkan, "Ekmek zammı kabul edilemez, zam vatandaşa yansıtılmasın, artış miktarı yerel yönetimlerce karşılansın" dedi.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli'de bu kez de ekmeğe zam geldi. Cumartesi gününden itibaren 230 gram ekmek 2 liradan satılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl "gizli zam" yapılarak ekmeğin gramajı 280 gramdan 230 grama düşürülmüş, fiyat artışı yapılmamıştı. "Bu yapılan zamla, bu kentin emekçileri bir kuru ekmeği bile alamayacak hale getirildi" diyen Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, "Hatırlanacaktır, 2021 yılı Bütçe Kanunu görüşmelerinde; AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP’li Engin Altay’ın 'Millet aç, milletin midesine kuru ekmek giriyor' sözlerine 'O zaman aç değiller' yanıtı verebilmişti. Evet, Sayın Tin eserinizle övünebilirsiniz, artık Kocaeli'de milletin midesine kuru ekmek bile zor girecek, acaba o zaman milletin aç olduğuna inanacak mısınız? İşte bu sizin, işte bu 18 yıllık iktidarınızın eseri" dedi. 

 “YENİ ZAMLAR EKLENİYOR”

Sözlerine devam eden Erkan, “Bu kentte yaşayan, ücretsiz izne çıkarılan 60 bin işçiden ayda 1420 lira ile yaşaması bekleniyor, 60 bin insan yoksulluğun, açlığın kucağına itiliyor. Yetmiyor, bu durumda olan ya da gelirinin dörtte birini kaybetmiş işçiler; yapılan zamlarla bir kuru ekmeğe bile muhtaç hale getiriliyor. Kentimiz zamma doymuyor, iktidarca yapılan zamların üzerine yerel yönetimler marifetiyle yeni zamlar ekleniyor. 1 Ocak’ta, yeni yılın ilk gününde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ulaşıma yüzde 16,7 oranında zam yaptı. Artık bu kentte en kısa mesafeye emekçiler 3,5 liraya gidebiliyor" diye konuştu. 

"ZAMLAR GERİ ALINMALI"

Asgari ücretin gelen zamlarla emekçinin cebine girmeden eridiğini aktaran Erkan, "Asgari ücrete ‘500 liralık zam yaptık’ diye övünen iktidar, her ücretli çalışanın hakkı olan AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ile birlikte 2021 yılı asgari ücretinin 2.825 liraya çıktığını, AGİ çıkarıldığında asgari ücretin 2600 lira olan açlık sınırında olduğu gerçeğini gizlemeye çalışıyor. Ama iktidarın çizdiği bu pembe tablo, gerçeklerin duvarına çarpıp tuzla buz oluyor. Yalın gerçekse şu; Yeni asgari ücret gelen zamlarla birlikte daha emekçilerin cebine girmeden eridi. Ekmek başta olmak üzere temel tüketim ürünleri ve temel hizmetlere gelen zamlar geri alınmalı, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler artırılmalıdır" dedi. 

"HEM EKMEĞİ ALAN, HEM DE ÜRETEN ZOR DURUMDA"

Bu süreçte pandemi nedeniyle zor durumda olan küçük esnafın da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Erkan, "Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı; yapılan zammın nedenini un, elektrik, doğal gaz ve asgari ücrete gelen zam olarak açıklamıştır. Hem ekmeği alan emekçi, hem de ekmeği üreten emekçi zor durumdadır. Gerek ekmeğe gelen zam, gerekse de ulaşıma gelen zam düşünüldüğünde; esnafın mağduriyetinin giderilmesi için artış miktarı vatandaşa yansıtılmadan, yerel yönetimlerce karşılanmalıdır. Yerel yönetimler 'şov' amaçlı mega projeler peşinde koşacağına, emekçilerin gerçek sorunlarını çözmek üzere harekete geçmelidir. Biliyoruz ki; ne iktidar, ne de yerel yönetimler bu ülkenin ve de kentin emekçilerine hizmet etmiyor. Onlar için varsa yoksa patronlar" ifadelerini kullandı. 

# Kocaeli, Büyükşehir, AKP

07 Şub 2021 - 14:23 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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