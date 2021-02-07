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07 Şub 2021 - 16:46- Asayiş G: 07 Şub 2021 - 17:25

2 buçuk yaşındaki çocuk balkondan düştü

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesinde balkon korkuluklarından aşağıya düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Ulu Cami Caddesi Çakıroğlu Apartmanı A Blok 2. katta yaşayan Suriye uyruklu Abdülkadir Hüseyin ile Fatma Hüseyin’ çiftinin 2 buçuk yaşındaki erkek çocukları Necum Hüseyin, balkonun demir korkuluklarından zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Necum Hüseyin, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Necum Hüseyin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

07 Şub 2021 - 16:46 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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