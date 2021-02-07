Aygün, Hatay’dan gelen konuklarını ağırladı  

Derince’de vatandaşlarla ve kentin dinamikleri ile sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Zeki Aygün, il dışından gelen konukları ile de buluşarak projelerini değerlendiriyor. Başkan Aygün, bu bağlamda son olarak AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dokuzoğlu ve mimar Talha Kös’ü konuk etti.

PROJELERLE İLGİLİ İSTİŞARE

Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Aygün, ziyareti nedeniyle teşekkür ettiği Milletvekili Özel, Başkan Tosyalı ve konuklarına ilçe genelinde yapımı tamamlanan ve proje aşamasında olan çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Milletvekili Özel de Başkan Aygün’e ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, “Başkanımız henüz iki yıl bile dolmadan tecrübesiyle Derince’ye çok güzel eserler kazandırmış. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalarla Derince’ye değer katmaya devam edecek” dedi.