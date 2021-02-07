Aygün, daima teşkilatın yanında

Derince Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde AKP Derince İlçe Teşkilatı'nda grup toplantısı düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda meclis gündemi ile ilgili istişarede bulunuldu. Ayrıca Başkan Aygün, toplantıya katılan meclis üyelerine bu sene hasadı yapılan mahsullerden üretilen Taşköprü Aspir Yağı’nı takdim etti.
BİRİM TOPLANTILARINA KATILDI
Başkan Aygün, tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında köylerde kurulacak olan Mısır Kurutma Tesisi, Süt Pastörizasyon Tesisi ve Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Aygün, AKP İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen Çenedağ Mahalle Toplantısı, Yerel Yönetimler Birim Başkanları Toplantısı, Eğitim Komisyonu, Uygulama Komisyonu ve Strateji Toplantısı'na da katılarak parti üyeleriyle tek tek hasbihal etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.