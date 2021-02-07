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07 Şub 2021 - 16:59- Siyaset G: 07 Şub 2021 - 17:00

CHP Körfez, DEVA’yı ağırladı

DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ile yönetimi, geçtiğimiz günlerde CHP Körfez İlçe Örgütü’ne ziyarette bulundu

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Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ile yönetimi, geçtiğimiz günlerde CHP İlçe Örgütü’ne konuk oldu. CHP İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve partililerin ilçe binasında ağırladığı Bozkurt ve beraberindeki heyet, Körfez ilçe ile ilgili genel sohbette bulundu. Ev sahibi İlçe Başkanı Bülent Yıldız’ın göreve seçilmeleri dolayısıyla tebrik ettiği DEVA Partisi İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, gösterilen yakın ilgi dolayısıyla CHP’li yöneticilere teşekkür etti.
# Körfez

07 Şub 2021 - 16:59 - Siyaset

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