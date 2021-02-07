AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan’ın davetlisi olarak birlik yönetimi ile kahvaltı programında bir araya geldi. İzmit Tarihi Çarşı’da gerçekleşen kahvaltı programına birliğe bağlı kooperatiflerin başkan ve temsilcileri katıldı. Birliğin çalışmaları hakkında Birlik Başkanı Nuket Özcan’dan bilgi alan Zeybek, yapılabilecek çalışmalar konusunda birlik yönetimi ile fikir alışverişinde bulundu. Zeybek, üreten kadınların birlik olmasının çok önemli olduğunu, kooperatifleşmenin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Özcan ve yönetimine başarılar diledi.
07 Şub 2021 - 17:00- Siyaset Güncelleme: 07 Şub 2021 - 17:01
AKP’li Zeybek, Marmara Kadın Birliği ile buluştu
AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan ve yönetimi ile İzmit Tarihi Çarşı’da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.