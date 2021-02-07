AKP’li Zeybek, Marmara Kadın Birliği ile buluştu

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan’ın davetlisi olarak birlik yönetimi ile kahvaltı programında bir araya geldi. İzmit Tarihi Çarşı’da gerçekleşen kahvaltı programına birliğe bağlı kooperatiflerin başkan ve temsilcileri katıldı. Birliğin çalışmaları hakkında Birlik Başkanı Nuket Özcan’dan bilgi alan Zeybek, yapılabilecek çalışmalar konusunda birlik yönetimi ile fikir alışverişinde bulundu. Zeybek, üreten kadınların birlik olmasının çok önemli olduğunu, kooperatifleşmenin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Özcan ve yönetimine başarılar diledi.