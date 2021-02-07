Derince’de Dünya Kanser Günü’nde anlamlı etkinlik  

Dünya Kanser Günü dolayısıyla farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler organize ediliyor. AK Parti İlçe Başkanlığı’nın bu kapsamda düzenlediği programla birlikte Derince’de ağaç dikimi gerçekleşti. Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki yeşil alanda gerçekleşen ağaç dikimine AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Bozkurt, Belediye Meclis Üyesi Furkan Güngör, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ile teşkilat mensupları katıldı. Ağaç dikme etkinliğinde yeşil alanların artmasının önemine vurgu yapan Başkan Aygün, “İnanıyorum ki bugün diktiğimiz fidanlar geleceğimize nefes, yarınlarımıza umut olacak” dedi.