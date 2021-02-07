Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zorluklara ve kısıtlara rağmen 2020 boyunca operasyonlarına ve iş süreçlerine 7/24 devam eden Turkish Cargo, Singapur merkezli Payload Asia’da ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi. Küresel salgın nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak’ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60’tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı.
07 Şub 2021 - 17:07- Ekonomi Güncelleme: 07 Şub 2021 - 17:09
Turkish Cargo, ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi
Turkish Cargo, Payload Asia Awards2020’de, ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçilerek, ‘Overall Carrier Of Year’ ödülüne layık görüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.