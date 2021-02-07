Turkish Cargo, ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zorluklara ve kısıtlara rağmen 2020 boyunca operasyonlarına ve iş süreçlerine 7/24 devam eden Turkish Cargo, Singapur merkezli Payload Asia’da ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi. Küresel salgın nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak’ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60’tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı.