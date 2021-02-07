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07 Şub 2021 - 17:07- Ekonomi G: 07 Şub 2021 - 17:09

Turkish Cargo, ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi

Turkish Cargo, Payload Asia Awards2020’de, ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçilerek, ‘Overall Carrier Of Year’ ödülüne layık görüldü.  

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zorluklara ve kısıtlara rağmen 2020 boyunca operasyonlarına ve iş süreçlerine 7/24 devam eden Turkish Cargo, Singapur merkezli Payload Asia’da ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi. Küresel salgın nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak’ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60’tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı.

07 Şub 2021 - 17:07 - Ekonomi

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