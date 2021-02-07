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07 Şub 2021 - 17:40- Ekonomi G: 07 Şub 2021 - 17:42

Türk Telekom 2020’de yüzde 20 büyüme sağladı  

Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2020’de 6,7 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 2021 yatırım öngörüsünü yaklaşık 7,7 milyar TL olarak belirledi.

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İnsan odaklı yaklaşımıyla ‘Değerli Hissettirmek’ için çalışan Türk Telekom, 2020’yi güçlü kapattı. 2020’de 28,3 milyar TL gelir elde eden şirket, yüzde 20’lik artış ile 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir büyümesini gerçekleştirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 13,2 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 46,8 olarak açıkladı. Son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 3,2 milyar TL net kâr elde ederken şirketin yatırım harcamaları da geçen yıla göre yüzde 36 artışla 6,7 milyar TL’ye yükseldi.  

İNSAN ODAKLI ÇALIŞMA

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Büyük kısmı pandemi etkisinde ve olağanüstü koşullar altında geçen 2020’de de pusulamız, insana değer vermek ve onları değerli hissettirmek oldu. Bu yaklaşımımız ve yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, ‘kesintisiz iletişim’ anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız sayesinde bu yılı da başarıyla geride bıraktık. 2020’de 2,6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışımıza ulaştık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye’nin ilk ve tek telekom operatörü olduk. Ülkenin her bir köşesine erişen 331 bin kilometrelik fiber ağımız sayesinde ‘fiber hane kapsamamızı’ 26,8 milyona çıkardık. Türkiye’nin internet erişiminin son 4 yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük.”

07 Şub 2021 - 17:40 - Ekonomi

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