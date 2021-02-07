Turkcell’den özel bulut hizmeti  

Türkiye’de bir ilke imza atan Turkcell, bundan böyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriyi, Ankara Veri Merkezi içerisinde internete kapalı ve fiziksel güvenliği sağlanmış kamu bulut platformunda tutacak. Yüksek güvenlikli çözümler sunan Turkcell’in kamu bulut hizmeti ile kurumlar, Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği tebliğine de uyum sağlayacak. Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN VERİSİ…

“Turkcell olarak ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın prensibimiz doğrultusunda ülkemizin en büyük veri merkezini Ankara’da hayata geçirdik. Bulut bilişim hizmetlerimize yaptığımız yatırımların, aldığımız ISO27017 sertifikası ile uluslararası alanda tescillenmesi, kurumlarımız için sunduğumuz güvenli bulut ortamının önemli bir göstergesi oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise kamu kurumlarımızın ihtiyacından yola çıkarak Ankara veri merkezimizde kamuya özel bulut alanı oluşturduk. Dijital İş Servisleri şirketimizi iki yıl önce tam da bu nedenle hayata geçirdik. Şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek tek elden çözüm üretmek en büyük amacımız.”