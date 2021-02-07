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07 Şub 2021 - 17:42- Gündem G: 07 Şub 2021 - 17:44

İzmit’te parklar meyve fidanlarıyla buluşmaya devam ediyor 

Yenilebilir peyzaj çalışmalarını İzmit’in parklarına yaymaya devam eden İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde bulunan Malazgirt Parkı’na 15 adet meyve ağacı dikerken parkın bakımını da gerçekleştirdi

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Çocukların meyveleri dalından yiyebilmeleri adına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in meyve fidanlarını bizzat kendisinin dikerek başlattığı yenilebilir peyzaj çalışmaları, İzmit’in parklarına yayılmaya devam ediyor. Parklara, meyvesi olmayan geçici bitkiler dikmek yerine, kalıcı ürünler verecek olan meyve ağaçlarını diken İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy Mahallesi Malazgirt Parkı’nda da 15 fidanı toprakla buluşturdu. 


TAMİRAT VE BOYAMA ÇALIŞMASI YAPILDI


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, güneşli havaları fırsat bilerek Malazgirt Parkı’nda bakım çalışması da gerçekleştirdi. Ekipler, oturma grupları ile çardakların tamirat ve boyama çalışmalarını kısa sürede tamamladı.
# İzmit

07 Şub 2021 - 17:42 - Gündem

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