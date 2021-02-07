İzmit’te parklar meyve fidanlarıyla buluşmaya devam ediyor 

Çocukların meyveleri dalından yiyebilmeleri adına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in meyve fidanlarını bizzat kendisinin dikerek başlattığı yenilebilir peyzaj çalışmaları, İzmit’in parklarına yayılmaya devam ediyor. Parklara, meyvesi olmayan geçici bitkiler dikmek yerine, kalıcı ürünler verecek olan meyve ağaçlarını diken İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy Mahallesi Malazgirt Parkı’nda da 15 fidanı toprakla buluşturdu.
TAMİRAT VE BOYAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, güneşli havaları fırsat bilerek Malazgirt Parkı’nda bakım çalışması da gerçekleştirdi. Ekipler, oturma grupları ile çardakların tamirat ve boyama çalışmalarını kısa sürede tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.