İzmit Belediyesinden Çocuk İşçi Odaklı Psikososyal Destek Eğitimi

İzmit Belediyesi ve UNİCEF iş birliği ile zoom üzerinden 27-28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşen Çocuk İşçi Odaklı Psikososyal Destek Eğitimine rehberlik öğretmenleri, sosyal çalışmacılar ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çocuk çalışmaları personeli katılım sağladı. Dr. Ayşe Şule Çağlar tarafından gerçekleştirilen eğitimde, çalışan çocukların psikososyal gelişimi ve gereksinimleri, psikososyal destek gruplarında katılımcılarla tanışma ve grup kurallarının oluşturulması, kendini tanıma, kendine değer verme ve kabul etme, duyguların farkındalığı ve ifadesi, sosyal beceri konuları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı gibi konu başlıkları üzerine konuşuldu.
35 ÖĞRETMEN KATILDI
Katılımcıların uygulamalı olarak kullanabilecekleri eğitim materyalleri ve dokümanlar İzmit Belediyesi tarafından Rehberlik Araştırma Merkezi aracılığı ile öğretmenlere ulaştırıldı. 35 öğretmenin katılım sağladığı eğitim için UNICEF ve İzmit Belediyesine teşekkürlerini sunan öğretmenler, mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitimlerin sıklıkla yapılması yönündeki taleplerini dile getirdiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.