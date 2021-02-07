Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Şub 2021 - 17:49- Sağlık G: 07 Şub 2021 - 17:51

Burun sorunları doğuştan gelebilir!

    Burun ile ilgili problemler pek çok kişinin canını sıkmaya yetiyor. Bazı burun sorunları doğuştan ya da çocukluk döneminde burnu etkileyen travmalardan gelebiliyor.Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı Op Dr Bahadır Baykal konu hakkında bilgiler verdi.      

mask

Özellikle burun hastalıkları ve cerrahisiyle oldukça yoğun ilgilenen bir cerrah olan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı Op Dr Bahadır Baykal, ''Burun tıkanıklığının nedenleri değişiktir. Bazen basit bir kemik eğriliği bazen de burun eti şişmesi bu duruma sebep olabilir. Burun içinde olmaması gereken kitlesel oluşumlara da  (polip) sık rastlıyoruz. Tabii alerji ve hava kirliliğini de unutmamak gerekir.''dedi.

 

BURUN TRAMVALARI

Op.Dr.Bahadır Baykal,''Burun kemiği eğriliği, doğumsal olarak yüz kemiklerinin farklı gelişimine bağlı çekilmeler nedeniyle oluşur. Bazen de doğum sırasında veya erken çocukluk dönemindeki burnu etkileyen travmalar neticesinde gelişebilir.Eğer eğrilik baş ağrısı,yüz de basınç hissi, tekrarlayan burun kanaması, sinüzit ve orta kulak iltihaplarına yol açıyorsa  ameliyatla düzeltilmesi yararlıdır.Horlama ve uyku apnesini bu kategoriye dahil etmedim çünkü horlama ve uyku apnesine yol açacak kadar şiddetli bir eğrilik zaten burun tıkanıklığı da yapar.''diye belirtti.

 

AÇIK TEKNİK YAKLAŞIMI

Op.Dr.Bahadır Baykal,''Deviasyon ameliyatı için genellikle ameliyat burun içinden yapılır. Burun kanalını daraltan kıkırdak ve kemik eğrilik çıkartılır, yeniden şekillendirilerek burun orta bölmesi düzeltilir. Zaman zaman şiddetli eğriliklerde açık teknik yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz, özellikle burun orta çatısındaki kıkırdak ve kemik aksın yer değiştirdiği,kısmen zayıfladığı durumlarda mutlaka rinoplasti de yapıyoruz.Sağlıklı nefes almak için fonksiyonel rinoplasti  pek çok burun tıkanıklığı cerrahisinde şart . Burun dinamik bir yapı dolayısıyla sadece iç kısım eğriliğinin burun tıkanıklığa yol açtığını düşünmek yanlış olur. Burun kanatları, burun çatısı, burun kökü ve aks eğrilikleri deviasyon sorunu ile birlikte değerlendirilmesi gereken yapılar.'' dedi.

BURUN AMELİYATLARI

 

Op.Dr.Bahadır Baykal, ''Artık burun ameliyatları tamponsuz yapılabiliyor. Basit müdahalelerde burna hiçbir şey yerleştirilmeyebilir. Kompleks cerrahilerde ise silikon adını verdiğimiz oluklu aparatları birkaç gün burunda tutmak zorunda kalabiliyoruz. Silikonlar tampona göre oldukça konforlu ve rahatsızlık hissi vermeyen, aynı zamanda nefes alıp verebildiğimiz materyaller. İyileşme süreci oldukça hızlıdır En ağır ameliyatlarda bile en geç yedinci gün sosyal hayata dönülebilir. Ağrı kesicilerle hafifleyen bir ağrı mevcuttur.17 yaşından gün almış herkes bu ameliyat için uygundur. Üst yaş sınırı ise yoktur.''diye ifade etti.

DOĞRU DOKTOR TERCİHİ

Op.Dr.Bahadır Baykal son olarak ,''Bence burada en önemli nokta doğru doktor tercihi. Deneyimli ellerde burun kemiği eğriliği sonrası düzeltme cerrahisine nadiren ihtiyaç duyulur. Bazen hastanın kendi kıkırdak, kemik yada doku yapısından kaynaklanan nedenlerden revizyon cerrahisine gereksinim olabilir. Eğer 15-20 dakikalık küçük müdahalelerle halledilecek sorun ise bu makul karşılanabilir ancak çoğu zaman kulak bölgesinden veya kaburgadan ek kıkırdak almamız gereken düzeltme cerrahileri ile karşılaşıyoruz ki; bu durum hasta açısından oldukça sıkıntılı bir durum. Bence ilk ameliyat öncesi tanı çok önemli. Çoğu zaman orta çatı, burun ucu ve burun kanatlarındaki problemler atlanıyor,hastanın deviasyonu düzelse dahi bu sorunlar halledilmediği için nefes alamıyor.Emin olun, iç kısım eğrilik ameliyatı için başvuran ve ameliyat olmasına rağmen düzelmeyen pek çok hastaya, ilk ameliyatta fonksiyonel burun estetiği de yapılmış olsa muhtemelen düzeltme cerrahisine ihtiyaç kalmayacak.''dedi.

07 Şub 2021 - 17:49 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Prof. Dr. Tarhan: “İntiharla ilgili şakalar bile ciddiye alınmalı” mask
Prof. Dr. Tarhan: “İntiharla ilgili şakalar bile ciddiye alınmalı”
Cihan Hastanesi PCR laboratuvarı tam not aldı! mask
Cihan Hastanesi PCR laboratuvarı tam not aldı!
Erken ergenlik kız çocuklarında daha çok görülüyor   mask
Erken ergenlik kız çocuklarında daha çok görülüyor  
Değişen hava şartlarında gözlerinizi ihmal etmeyin   mask
Değişen hava şartlarında gözlerinizi ihmal etmeyin  
Yaramaz çocuk yoktur, sınırlarını  öğrenmemiş çocuk vardır!   mask
Yaramaz çocuk yoktur, sınırlarını  öğrenmemiş çocuk vardır!  
Koronavirüse karşı sağlıklı ve dengeli beslenme şart   mask
Koronavirüse karşı sağlıklı ve dengeli beslenme şart  
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi! mask
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi!
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak mask
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak
Kocaeli’de ekmeğe zam geldi “Amacımız iyiyi en hesaplı şekilde ulaştırmaktır” mask
Kocaeli’de ekmeğe zam geldi “Amacımız iyiyi en hesaplı şekilde ulaştırmaktır”
Mutasyonlu virüs Kocaeli'de mi? 20 günde 30 kişi yakalandı mask
Mutasyonlu virüs Kocaeli'de mi? 20 günde 30 kişi yakalandı
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı mask
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı
Kuzenler arasındaki küfür kavgası kanlı bitti mask
Kuzenler arasındaki küfür kavgası kanlı bitti

GALERİ

Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı mask
Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu mask
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler mask
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi mask
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler mask
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL