Olay, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Yasin K. (33) isimli bir vatandaş ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bunun üzerine kavgaya karışan şahıs, yanında taşıdığı bıçağını çıkararak Yasin K.’yi yaraladı. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Yasin K.’nin yaralandığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, kolundan yaralanan Yasin K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
07 Şub 2021 - 18:35- Asayiş Güncelleme: 07 Şub 2021 - 18:38
Kocaeli'de tartışma kanlı bitti! 1 yaralı
Darıca'de iki şahsın tartışması neticesinde bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.