Yıldızlı; “Kocaeli’de yatırım değil, batırım var”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, CHP Karamürsel Kadın Kolu Başkanı Feryal Denizel ve Karamürsel Belediye Meclisi üyeleri, 2014 yılından bu yana defalarca toplu açılış töreni düzenlenen Karamürsel Tepeköy Göleti’nde bölge halkıyla incelemelerde bulundu. Bölge halkı, geçtiğimiz Ocak ayında AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in yeniden ihale edildiğini duyurduğu Tepeköy Göleti’nin tabandaki yapım hatası sonucu su kaçırması sebebiyle defalarca tarım arazilerinin sular altında kaldığını ve büyük zarara uğradıklarını ifade etti.

SU TUTMADI, ARAZİLERİ SU BASTI

İncelemelerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Birçok kez bakanlarla, milletvekilleriyle hatta bir tanesine Cumhurbaşkanı’nda katıldığı toplu açılış törenleriyle Karamürsel Tepeköy Göleti’nin hizmete hazır olduğunu duyurdular. Göletteki yapım hatası sebebi ile su kaçağı var. Çevredeki tarım arazileri su baskınlarına maruz kalıyor. 7 yıldır buradaki halk mağdur. Gölet birçok kez, çiftçinin arazisini mahvetmiş. Ancak bir kişide gelip ilgilenmemiş. Buranın ihalesini Devlet Su İşleri yapıyor. Birçok kez ‘tamamlandı’, ‘hizmete hazır’ denilerek duyurduğunuz bu göleti hangi devlet yetkilisi denetlemeden yüklenici firmadan bu halde teslim aldı?” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE DE DUYURDU

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın projesini Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın 2017 yılında düzenlediği Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı’nda ‘Vaat edilmeyen ancak yapılan projeler’ başlığıyla duyurduğunu da hatırlatan Başkan Yıldızlı, “Su kaçıran bu gölet için Devlet Su İşleri ihale yapıyor. Ancak belediye kendi yapmış gibi anlatıyor. Halkı mağdur eden bir işi takip etmek, çözüm üretmek yerine nasıl sorunların üstünü kapatıp yaptık oldu diyerek işin içinden çıktınız? 7 yıl boyunca defalarca açılışı yapılan Tepeköy Göleti, Ocak ayında dipsavak ve dolusavak deşarjı için yeniden ihale edildi. Halktan özür dileyip, ‘Biz bu işi yapamadık, beceremedik, bu sebeple dipsavak ve dolusavak deşarjı ihalesi yapmak durumundayız’ demek yerine nasıl ‘yatırımlarımız devam ediyor’ diye ihale duyurusu yaparsınız?” dedi.

12 MİLYON 643 TL BUHAR OLDU

Cumhurbaşkanının da katılımıyla 2016 yılında Ankara’daki toplu açılış töreninde Tepeköy Göleti maaliyetinin 12 milyon 643 bin TL açıklandığını altını çizen Başkan Yıldızlı, “Yanlış iş sonucu vatandaşın cebinden çıkan bu para şimdi buhar oldu. Pandemi ile ekonomik buhrana dönüşen kriz vakti çiftçi, esnaf, vatandaş destek beklerken Tepeköy Göleti için vatandaşın cebinden daha kaç para çıkacak? Kamu kaynaklarını gözünüzü kırpmadan nasıl böyle israf edebiliyorsunuz? 7 yıldır Tepeköy Göleti için açılışlar yapmaktan başka ne yaptınız? Tarım arazileri sular altında kalan vatandaş için ne yaptınız? Kocaeli’de yatırım değil, batırım var” ifadelerini kullandı.