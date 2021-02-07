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07 Şub 2021 - 21:46- Gündem G: 07 Şub 2021 - 23:02

Meteoroloji'den rüzgar, sel ve çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre 34 şehir için kuvvetli rüzgar, 28 şehir için rüzgar, sel ve çığ beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra batı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (50-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SARI UYARI

Sarı uyarı verilerek kuvvetli rüzgarın beklendiği şehirler arasında Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir,  Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce yer aldı. Turuncu uyarı verilerek kuvvetli rüzgar, sel ve çığ beklenilen şehirler arasında Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Şırnak ve Yalova yer aldı.

# Kocaeli, İstanbul

07 Şub 2021 - 21:46 - Gündem

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