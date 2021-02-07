Şekerci Atacan vefat etti

İzmit'te geniş bir kesim tarafından, Şekerci Atacan olarak bilinen 55 yaşındaki Atacan Yaldız, İzmit çarşı Dörtyol mevkiinde bulunan dükkanında uzun süre çikolata, şekerleme, lokum, kuruyemiş ve kahve

çeşitleri satmış, geçen yıl da dükkanını devretmişti. Karaciğer yetmezliğine bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitiren Atacan'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Bekirdere Hayrat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek