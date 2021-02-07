İzmit'te geniş bir kesim tarafından, Şekerci Atacan olarak bilinen 55 yaşındaki Atacan Yaldız, İzmit çarşı Dörtyol mevkiinde bulunan dükkanında uzun süre çikolata, şekerleme, lokum, kuruyemiş ve kahve
çeşitleri satmış, geçen yıl da dükkanını devretmişti. Karaciğer yetmezliğine bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitiren Atacan'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Bekirdere Hayrat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek
Şekerci Atacan vefat etti
İzmit'in sevilen esnaflarından 'Şekerci Atacan' olarak bilinen Atacan Yaldız(55) hayatını kaybetti
İzmit'te geniş bir kesim tarafından, Şekerci Atacan olarak bilinen 55 yaşındaki Atacan Yaldız, İzmit çarşı Dörtyol mevkiinde bulunan dükkanında uzun süre çikolata, şekerleme, lokum, kuruyemiş ve kahve
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.