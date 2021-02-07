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07 Şub 2021 - 22:58- Gündem G: 07 Şub 2021 - 23:00

Zorda olan esnafa, koşulsuz şartsız nakdi destek

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf için çeşitli destek paketleri açıklayan İzmit Belediyesi, son olarak İzmit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve esnaf odalarının listeleri üzerinden belirlenen zor durumdaki esnafa, başvuruya gerek kalmadan, koşulsuz şartsız 500 TL hibe desteği verdi

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Pandemi nedeniyle aylardır kapalı kalan ve zor durumda olan kent esnafına yönelik çeşitli destek paketleri oluşturan İzmit Belediyesi, şimdi de 500 TL’lik nakdi yardımla esnafa desteğini sürdürdü. Yönetmeliklerle kapalı olan, paket servis yapamayan ve ekonomik durumu bozulan kafe, restoran, çay ocakları, kahvehaneler ve kantinleri kapsayan destek, hiçbir başvuru talebine gerek kalmaksızın, koşulsuz şartsız ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen esnafın hesaplarına yatırıldı. 


SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI VE  ESNAF ODALARI LİSTELERİ İNCELENDİ

Esnaf Odalarından alınan listelerle, İzmit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın yardım listelerindeki incelemeleri karşılaştıran İzmit Belediyesi, acil ihtiyaç sahibi esnafları belirledi. İzmit Belediyesi sosyal destek sistemindeki kayıtlarla teyit edilen esnafa mesaj yoluyla bildirilen ödemeler, 1 hafta içerisinde gerçekleştirildi. Hiçbir ekstra talep olmadan ilgili bankaya giderek T.C. Kimlik Numaralarını giren esnaf, kart bile kullanmaya gerek kalmadan ATM’lerden 500 TL’lik nakit desteklerini çekti.


BU ZOR GÜNLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Pandeminin en başından itibaren esnafın yanında olarak “Bu zor günleri birlikte aşacağız” diyen ve dayanışma vurgusu yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Devasa bütçeli kurumlara göre daha küçük bir bütçemiz olabilir. Ama karınca kararınca, bütçemize göre esnafımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Bu kente dayanışma ruhunu geri getirmek istiyoruz. İnsanlar samimiyetimizi görüyor ve aldığımız teşekkür mesajları bizi duygulandırıyor. Elimizden geldiğince onlara destek olup, esnafımızı asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

# yardım, İzmit, destek

07 Şub 2021 - 22:58 - Gündem

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