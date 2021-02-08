Abdullah Karacan’ın abisi vefat etti

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak No.2 adresinde ikamet eden emekli 2 çocuk babası, Lastik-İş Sendikası eski genel başkanı merhum Abdullah Karacan’ın abisi İlhan Yaşar Karacan (71) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Camii'nden alınarak Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.