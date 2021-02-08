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08 Şub 2021 - 12:08- Gündem G: 08 Şub 2021 - 12:26

Abdullah Karacan’ın abisi vefat etti

Lastik-İş Sendikası eski genel başkanı merhum Abdullah Karacan’ın abisi İlhan Yaşar Karacan(71) hayatını kaybetti
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İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak No.2 adresinde ikamet eden emekli 2 çocuk babası, Lastik-İş Sendikası eski genel başkanı merhum Abdullah Karacan’ın abisi İlhan Yaşar Karacan (71) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Camii'nden alınarak Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
# Kocaeli, İzmit, çocuk

08 Şub 2021 - 12:08 - Gündem

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