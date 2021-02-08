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08 Şub 2021 - 12:24- Gündem G: 08 Şub 2021 - 12:28

Ankara/Mamak'ta 3+1 daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Ankara/Mamak'ta 3+1 daire icradan satılıktır
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Ankara İli Mamak İlçesi Kartaltepe Mahallesi, 37255 Ada No, 3 Parsel No, 36/767 Arsa Payı, 767 Yüz Ölçümü, 10 Bağımsız Bölüm, Satışa konu taşınmaz Kartaltepe Mah. 304 Sok. Ortaklar Apt Apt No: 5/10 Mamak ANKARA adresindedir. Taşınmaz 37255 Ada 3 Parselde yüzölçümü 767 m² olan arsa üzerinde 2.Bodrum+ zemin+3 n.k. şeklinde (3.kat çatı aralıklı) 6. kat olarak planlanmış betonarme apartman niteliğindedir. Bina 304 sokağa cephelidir. Cepheler akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır. Otoparkı mevcut olup Isıtma Sistemi Doğalgaz ile yapılmaktadır. Bina girişi, yerler ve merdiven basamakları mermer kaplama, korkuluklar metal+ yağlı boyalıdır. 

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08 Şub 2021 - 12:24 - Gündem

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