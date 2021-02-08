Kocaeli'de 1 ayda 6 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi ocak ayı iş kazaları raporunu açıkladı. Ülkemizde Ocak 2021'de 199 işçi hayatını kaybetti. 199 emekçinin 177’si ücretli (işçi ve memur), 22’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşturdu. Ölenlerin 13’ü kadın işçi, 186’sı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tekstil, eğitim, ticaret, enerji ve sağlık işkollarında gerçekleşti. Bir çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayeti konaklama işkolunda meydana geldi. 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 71 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile kimya, büro, eğitim, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işçileri. 9 göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 3’ü Somalili, 2’si Afganistanlı, 1’i Azerbaycanlı, 1’i Moldovyalı, 1’i Suriyeli, 1’i Ukraynalı oldu. Ölen işçilerin 14’ü sendikalı. Sendikalı işçiler maden, deri, eğitim, metal, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.

KOCAELİ'DE 6 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

20 ölüm İstanbul’da; 12 ölüm Mersin’de; 11 ölüm İzmir’de; 9 ölüm Samsun’da; 8’er ölüm Adana, Manisa ve Tekirdağ’da; 6’şar ölüm Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Şanlıurfa’da; 5’er ölüm Ankara, Antalya, Hatay, Muğla ve Somali’de; 4’er ölüm Çorum, Denizli, Kayseri, Kırşehir, Osmaniye ve Zonguldak’ta; 3’er ölüm Nevşehir ve Trabzon’da; 2’şer ölüm Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya ve Tokat’ta; 1’er ölüm Afyon, Amasya, Artvin, Bingöl, Burdur, Düzce, Elazığ, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kilis, Mardin, Moritanya, Niğde, Rize, Sivas, Şırnak, BAE ve Sao Tome-Principe meydana geldi…