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08 Şub 2021 - 12:52- Spor G: 08 Şub 2021 - 12:54

Mavi beyazlılar olimpik çalışma kampında

Türkiye Judo Federasyonu’nun düzenlediği olimpik sporcu kampına, 10 mavi beyazlı sporcu davet edildi.
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Türkiye Judo Federasyonu’nun düzenlediği olimpik sporcu kampına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nden 10 sporcu davet edildi. Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Belçika, Özbekistan, İtalya ve Belarus milli takımlarının bulunduğu olimpik çalışma kampında birçok olimpiyat sporcusunun yanı sıra, olimpiyat şampiyonu, dünya ve avrupa şampiyonalarında madalya kazanmış judonun önde gelen sporcuları da bulunuyor.

JUDOCULAR TECRÜBE KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Pandemi sürecini Diriliş Kamplarında yaptıkları şehirden izole antrenmanlarla verimli bir şekilde geçiren 10 Büyükşehirli milli judocumuz, Türkiye Judo Federasyonu’nun düzenlediği olimpiyat yıldızlarının da bulunduğu kampta tecrübe kazanıyor.

DİRİLİŞ KAMPLARINDA İZOLE ANTRENMAN

Kağıtsporlu şampiyon judocu Münir Ertuğ “Bizim gibi yaşı genç, sürekli yarışın içinde olan milli takım sporcuları için pandemi süreci çok zorlu geçiyor. Yarışmak ve tekrar bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Her gece bunun özlemi ile uyuyup uyanıyoruz. Hedeflerimizden kopmadık, yolumuzdan şaşmadık, çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın spora vermiş olduğu destekle antrenmanlarımıza Diriliş Kamplarında şehirden izole bir şekilde devam ettik. Olimpik çalışma kampında ise tempo yükselterek antrenmanlarımıza devam ediyoruz.  Bizlere sağlanan bu imkanlar için Büyükşehirimize ve Federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz.”

SAĞLANAN İMKANLAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Mavi beyazı bir diğer şampiyon judocu Ömer Kemal Aydın ise “Bu zor günlerde bizlere bu imkanı sağlayan, uluslararası yıldız sporcuları bir çatı altında toplayarak izole bir şekilde kamp yapmamızı sağlayan Türkiye Judo Federasyonu ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz’a kendim ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

 

Bülten No: 175

 

# Kocaeli, Büyükşehir

08 Şub 2021 - 12:52 - Spor

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