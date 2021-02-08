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08 Şub 2021 - 12:53- Siyaset G: 08 Şub 2021 - 12:56

Büyükakın: AK Parti, Türkiye'nin ve milletin partisidir

“Türkiye’nin haklarını ve menfaatlerini her platformda koruyan bir liderimiz var” diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmak isteyenlere ve terör örgütlerine karşı da ciddi bir mücadele sergilenmektedir” dedi.
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Davamıza gönül vermiş, hizmet etmiş, katkı sağlamış, görev almış herkesle gönül bağımızı daha da güçlendireceğiz” diyerek önce ki dönem AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve İstişare Kurulu üyesi Hakan Kaplaner ile buluşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Gebze’nin kanaat önderlerinden Nafiz Yakın’ı da ziyaret etti. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde, görüş alışverişi de yapıldı. Kentin ortak akılla yönetilmesinin önemine değinen ve her türlü öneriye açık olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Hizmetlerimizi halkımıza ulaştırırken, başarıya da milletimizle ulaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Şunu altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum ki AK Parti, Türkiye'nin ve milletin partisidir” ifadelerini sarf etti. 

“MENFAATLERİNİ HER PLATFORMDA KORUYAN BİR LİDERİMİZ VAR” 

Gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik hizmetlerle milletimizin her bir ferdinin yanındayız” vurgusu yaparak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle ülkemiz bir taraftan salgınla mücadele ederken bir yandan da ortaya koyduğu hedefleri bir bir hayata geçiriyor. Bunu yaparken de Türkiye’nin haklarını ve menfaatlerini her platformda koruyor. Ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmak isteyenlere ve terör örgütlerine karşı da ciddi bir mücadele sergileniyor.” ifadelerini sarf etti. 

 “SİYASET, HİZMET MÜCADELESİNDE BİR BAYRAK YARIŞIDIR” 

AKP'ye hizmet etmiş ve etmeye devam eden teşkilat büyüklerini ziyaret etmek için her fırsatı değerlendirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Siyaset, hizmet mücadelesinde bir bayrak yarışıdır” diyerek şunları söyledi: “Unvanlar ve makamlar gelir geçer. Aslolan millete hizmet davasıdır. Bugün dünden daha azimli çalışmak için tüm teşkilatlarımızla sahadayız. AK Parti’ye hizmet etmiş tüm büyüklerimizle, kardeşlerimizle velhasıl her neferimizle bu aziz millet bu kadirşinas insanımıza hizmet etmeyi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz.”

 

# Kocaeli, Gebze, Büyükşehir, AKP

08 Şub 2021 - 12:53 - Siyaset

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