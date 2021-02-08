KAIV yönetimi, Körfez DEVA’da

Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe Teşkilatı’na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Partinin İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, geçtiğimiz günlerde de Kars Ardahan Iğdır Vakfı (KAIV) Başkanı Taner Sarıçayır ve yönetim kurulunu makamında konuk etti.

ZİYARET TEŞEKKÜRÜ

Vakıf Başkanı Sarıçayır’a kalabalık bir heyet de eşlik etti. Ayrıca parti yöneticileri de gerçekleşen buluşmada yer aldı. Konukları ile yakından ilgilenen ve ziyaret sırasında konuşan İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, “Vakıf yöneticilerimiz özellikle çalışmaları ile farklı duruşlarını her zaman ortaya koyuyorlar. Kendilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İLGİ MUTLU ETTİ

KAIV Başkanı Taner Sarıçayır, “Orhan başkanımızı seçildiği görev dolayısıyla tebrik ediyoruz. Kendisinin başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyoruz” dedi ve ev sahipliği dolayısıyla DEVA Partisi yöneticilerine teşekkür etti.