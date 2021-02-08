Musa Nizam: Hak ettik

Kocaelispor’un başarılı savunmacılarından Musa Nizam, Manisa maçındaki kaybı Çorum’da telafi ettikleri için mutlu olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: Sarıyer galibiyeti ile ikinci yarıya iyi başladık, ardından bir kaza yaşadık. Çorum’da mücadele ederek ve oynamaya çalışarak Manisa maçındaki kazayı onarmak istiyorduk. Tüm takım elinden geleni yaptı ve hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. İyi bir takımımız var ve bu takım en iyisini hak ediyor. Ben de bu takım için elimden geleni yapıyorum. Zorlu maçlar oynuyoruz. Üst lig hedefimiz doğrultusunda tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz.