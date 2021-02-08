Bizimkileri perşembe ateşi sardı

3.Lig temsilcilerimiz perşembe mesaisine hazırlanıyor. Derince, lider Buca’yı, Darıca kritik maçta Ceyhan’ı, Gölcük Karşıyaka’ya konuk oluyor

BELEDİYE DERİNCE REKORA KOŞUYOR: 2 MAÇTA 9 GOL

3.Lig temsilcilerimizi perşembe günü birbirinden zor maçlara çıkıyor. 1.Grup’ta lider Buca’yı konuk edecek Belediye Derince, yükselişini sürdürüyor. Sarı Lacivertliler, sezonun ikinci yarısına fırtına gibi girerken Arnavutköy’ü iç sahada 4 golle devirdi, ardından Manisaspor deplasmanında 5’lik galibiyet aldı. Şimdi lider Buca Derince’ye korka korka geliyor.

DARICA, CEYHAN’I GÖZÜNE KESTİRDİ

2.Grup temsilcimiz Darıca ise tüm imkânsızlıklara rağmen yoluna devam ederken Fethiye gibi bir lideri koltuğundan etti, şimdi de Play-Off hattındaki rakibi Ceyhan ile 6 puanlık maça çıkacak. Transfer yasağı bulunan Darıca, kupada Galatasaray’a tek penaltı golüyle elenirken, gençlerle destan yazmaya devam ediyor.

GÖLCÜKSPOR ZOR DEPLASMANA ÇIKIYOR

3.Grup’ta Adil Kuru ile yepyeni bir sayfa açan Gölcükspor ise Karşıyaka ile ezeli rekabette zorlu maça çıkacak. Kırmızı Siyahlılar lider Soma’yı elinden kaçırdı, ama Karşıyaka’da bunu telafi etmek isteyecek. Yarın Gölcük’te son çalışmasını bugün yapacak ekip, yarın yola çıkacak ve İzmir’de kampa girecek. Gölcükspor, Karşıyaka’yı yenerse, 6 puanlık bir kazanç sağlayacak ve Play-Off hesapları yapabilecek. 2.Lig temsilcimiz Kocaelispor’un maç yapmayacağı haftada, üç takımımızdan da zafer bekliyoruz.