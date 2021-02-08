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08 Şub 2021 - 15:58- Gündem G: 08 Şub 2021 - 16:01

Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda sözleşme imzalandı  

Toplam 812 metre uzunluğunda inşa edilecek olan Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda sözleşmenin imzalandığını Büyükakın duyurdu  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kuruçeşme Tramvay hattında imzalar atıldı. Eylül ayında yapılan ihalenin ardından şehir trafiğine nefes aldırılacak projede ihale sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında yer tesliminin kısa sürede tamamlanarak yapım aşamasına geçilmesi planlanıyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DUYURDU

Sözleşmenin imzalandığını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından paylaştı. #NextStation Kuruçeşme etiketiyle paylaşılan gönderide Başkan Büyükakın, “Tramvay sözleşmesini tamamladık. Alırız bir hayırlı olsun” sözleriyle güzel haberi Kocaelilerle paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan gönderiye teşekkür mesajları yağdı.

RAYLI SİSTEM AĞI GENİŞLİYOR

Ulaşıma konfor getirecek dev projeleri vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir, toplu taşımaya öncelik vererek raylı sistem ağını genişletiyor. Bu kapsamda, İzmit ilçesindeki mevcut Akçaray Tramvay Hattı, Plajyolu İstasyonundan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak.

332 METRE ÇELİK TRAMVAY KÖPRÜSÜ İNŞA EDİLECEK

Plaj yolu - Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattı Plajyolu durağından Kuruçeşme Kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek. Mevcutta bulunan D-100 İstanbul yönüne gidiş için İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden bağlantı sağlanacak ve Kuruçeşme Kavşağı yeniden düzenlenecek. Kuruçeşme Tramvay Hattı Yapım İşi ile İzmit Otogarı’ndan Kuruçeşme’ye ulaşım daha hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleşecek.

1 İSTASYON 2 YAYA KÖPRÜSÜ

Proje kapsamında toplamda 812 metre çift hat için 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapılacak. Tramvay hattının geçtiği güzergâhta bulunan mevcut yollar ve İzmit -İstanbul yönü Batı Otoyol girişi yenilenecek. Güzergâh üzerinde bulunan altyapıların deplasesi de bu proje kapsamında yapılacak. Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet Trafo merkezi de kurulacak.

 

TRAMVAY HATTI 23.4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattı uzunluğu 10.212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23.4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16’ya ulaşacak ve yeni yapılacak olanla birlikte 7 adet trafo merkezi hizmet verecek.
# İstanbul, Kocaeli, Büyükşehir, İzmit

08 Şub 2021 - 15:58 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Rambo - birde yapılanları beğenmezler sahtekar chpliler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 17:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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