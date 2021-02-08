Umut Serdar Yalçın: Bir çalışmam yok

Kocaelispor’un eski futbol şube sorumlularından İş İnsanı Umut Serdar Yalçın ile ilgili kulislerde genel kurulda başkan adayı olabileceği yönünde düşünceler ortaya çıkmıştı. Yalçın böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti ve şunları söyledi: Bu konuda tavrım nettir. Ne yakın ne de uzun vadede adaylıkla ilgili bir çalışmam ve planım yoktur. Açıkçası ben de şaşırdım. Kocaelispor’a başarılar diliyor ve her hangi adaylık ya da buna benzer farklı bir çalışmam olmadığının bilinmesini istiyorum” diye konuştu.