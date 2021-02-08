Gazetemiz gündeme getirdi! Kocaeli'ye aşı geldi

Aile Sağlığı Merkezleri’nde çocuklara 12’nci ve 18’inci aylar arasında vurulan Suçiçeği aşısı yaklaşık 2 aydır, aşı yokluğu nedeniyle vurulamıyordu. Aşı zamanı gelen çocukların aşılamaları yapılamıyor. Gazetemizin gündeme getirmesi ile birlikte yurt dışında üretilen ve Avrupa ülkelerinden ithal edilen Suçiçeği aşısı bugün itibariyle ASM’lere dağıtılmaya başlandı. Aşılama işlemleri yeniden başlayacak. Aşı ASM'lere az sayıda geldiğinden dolayı, aşılama işlemleri, aşı zamanı çok geçmiş olan çocuklardan başlanacak.