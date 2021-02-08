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08 Şub 2021 - 16:11- Gündem G: 08 Şub 2021 - 17:28

Gazetemiz gündeme getirdi! Kocaeli'ye aşı geldi

Çocuklara 12’nci-18’inci aylarında tek doz olarak uygulanan Suçiçeği aşısı Kocaeli’de iki aydır bulunamıyordu. Gazetimizin gündeme getirmesi ile birlikte Suçiçeği aşısı bugün itibariyle Ali Sağlık Merkezlerine gönderilmeye başlandı

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Aile Sağlığı Merkezleri’nde çocuklara 12’nci ve 18’inci aylar arasında vurulan Suçiçeği aşısı yaklaşık 2 aydır, aşı yokluğu nedeniyle vurulamıyordu. Aşı zamanı gelen çocukların aşılamaları yapılamıyor. Gazetemizin gündeme getirmesi ile birlikte yurt dışında üretilen ve Avrupa ülkelerinden ithal edilen Suçiçeği aşısı bugün itibariyle ASM’lere dağıtılmaya başlandı. Aşılama işlemleri yeniden başlayacak. Aşı ASM'lere az sayıda geldiğinden dolayı, aşılama işlemleri, aşı zamanı çok geçmiş olan çocuklardan başlanacak.
# aile, aşı

08 Şub 2021 - 16:11 - Gündem

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