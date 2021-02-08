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08 Şub 2021 - 16:13- Gündem G: 08 Şub 2021 - 16:18

"Adapazarı Ekspresi faaliyetlerine yeniden başlasın"

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekçi, Adapazarı Ekspresi Bölgesel Trenlerinin pandemi koşullarına uygun şekilde yeniden...
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TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekçi, Adapazarı Ekspresi Bölgesel Trenlerinin pandemi koşullarına uygun şekilde yeniden başlatılması için TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı"na dilekçe vereceklerini duyurdu. Kürekçi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: " Bilindiği üzere Adapazarı-Kocaeli- İstanbul arasında Adapazarı Treni’ni kullanan binlerce kişi hala bu imkândan faydalanamamaktadır. Yaklaşık 8 yıl öncesinde Adapazarı-Haydarpaşa arasında Adapazarı Treni günde 7 vagonlu tenler ile 24 sefer yapmakta ve 31 tren istasyonunda hizmet vermekteydi. Kayıtlardan toplamda, 2010 yılında %120 kapasiteyle 5.111.923 yolcu, 2011 yılında %116 kapasiteyle 5.128.026 yolcu taşındığı bilinmektedir.

En son hizmet verdiği dönemde ise tren vagon sayısı 7’den 4’e, sefer sayısı 24’ten 10’ a ve hizmet verdiği tren istasyonu sayısı 31’den 10’a düşürülmüştür (Derbent, Köseköy, Kırkikievler, Tavşancıl, Diliskelesi ve en önemlisi Haydarpaşa tren istasyonları halen faaliyette değildir). Pandemi gerekçesiyle 30.03.2020 tarihinden itibaren hizmeti durdurulan Adapazarı Ekspresi trenlerinin günlük yolcu taşıma kapasitesinin (tek yönlü)168 vagondan 40 vagona (%76) düşürülmesiyle nüfus ve hareketlilik artmasına rağmen yolcu sayısında çok büyük düşüşler yaşanmıştır.

Otobüs seferleri de devam etmesine rağmen daha ekonomik ve gerek sağlık, gerekse ulaşım açısından güvenli yolculuk yapma imkânı sağlayan Adapazarı Ekspresi seferlerine hala başlamamıştır. TMMOB'nin yerel birimleri ile Sakarya ve Kocaeli halkının defalarca dile getirdiği Adapazarı Ekspreslerinin faaliyet dışı olmasına yönelik yetkililer sessizliklerini korumaktadırlar.

Bu kez, TMMOB Yerel birimlerimiz ile vatandaşlar olarak, Adapazarı Ekspresi Bölgesel Trenlerinin pandemi koşullarına uygun şekilde yeniden başlatılmasına, kapalı durakların yeniden kullanıma açılmasına dair "TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı"na TCDD Kurumsal linkinden, elektronik posta, faks veya posta yoluyla dilekçelerimizi ileteceğiz. Daha halkçı, güvenilir, konforlu ve ucuz maliyetli olan bu talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

# İstanbul, Kocaeli

08 Şub 2021 - 16:13 - Gündem

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