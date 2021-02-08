“Ekmeğe yapılan zam geri alınsın”

Kocaeli'de 230 gramı 1.75 TL olan ekmek, geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren 2 TL'den satılmaya başlandı. En son 17 Ocak 2020 tarihinde gramajı 230 grama düşürülerek 1.75 TL’ye satılan ekmek, bu yıl gramajı aynı kalarak 2 TL’den satılmaya başlandı. Konu ile ilgili Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, pandemiden fırıncıların da etkilendiğini ifade ederek zammın zorunlu olduğunu söylemişti. Ekmeğe yapılan yüzde 14’lük zamma siyasi parti temsilcileri de halk da karşı çıktı.

SİYASİLERDEN TEPKİLER

Ekmek zammında siyasilerden de tepki gecikmedi. Ekmek zammının geri alınması gerektiğini ifade eden EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, "Ekmek zammı kabul edilemez, zam vatandaşa yansıtılmasın, artış miktarı yerel yönetimlerce karşılansın" dedi. Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran ise ekmek zammına geçmiş yıllarda olduğu gibi Valilik ve Ticaret Bakanlığı’nın müdahale etmesini istedi. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Vatandaşın ekmeğiyle oynamak ise ihanetten başka bir şey değildir” dedi. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ise, “Sosyal devletçilik anlayışı gereği iktidarın ve yerel idarelerin hem fırıncılarımızın hem de alım gücü hızla düşen vatandaşımızın mağduriyetini bir an önce gidermesini bekliyoruz” dedi.

“HALK EKMEK ARTIRILMALI”

Kocaeli’de ikamet eden vatandaşların büyük bir çoğunluğu ekmek zammının geri çekilmesi gerektiğini savundu. 40 yaşındaki işçi Murat Göçer, “Bari en temel ihtiyacımıza zam gelmeseydi. Belediyeler halk ekmek uygulamasına başladı. Bu halk ekmek satış noktalarının bu süreçte artması gerekiyor” dedi.

63 yaşındaki emekli Serdar Utku ise, “Vatandaş olarak zamlara alıştık maalesef. Devletin vatandaşı düşünmesi lazım. Asgari ücretle geçinmeye çalışanlar ne yapsın. Başımızdaki şahıs utanmadan 4-5 çocuk yapın diyor kimseyi düşünmeden. Devletin bu zamlara dur demesi gerekiyor” dedi.

“BU ZAM AZ DAHA BEKLENEBİLİRDİ”

Ticaret ile uğraşan 41 yaşındaki Sertan Bilgin, “Ne diyelim hayırlısı olsun, bu durumda olmamalıydı bu ülke. Pandemi sürecindeyiz bu zam için biraz daha beklenebilirdi. Bu zam değil zamcık” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE ÜNİVERSİTE OKUMASAYDIK”

Kocaeli’de ikamet eden 27 yaşındaki öğrenci Melih Çalık, “Biz iki tane üniversiteden mezun olan insanız, keşke üniversite okumasıydık. İşsizlik diz boyu, batıyoruz fakirleştik. Çok kötü durumdayız. Bir de üstüne gelen zamlar belimizi büktü. Gelir yok gider fazla. Her ay insanlar eksiye gidiyor” dedi.

“ÖLMEMİZİ İSTİYORLAR”

Serbest Meslek ile uğraşan 53 yaşındaki Melih Vatansever, “Gençler hep işsiz zaten. Her şeye zam geliyor maalesef. Halk ekmek noktalarının çoğaltılması lazım. Ucuz olan ne var ki. Ne yiyelim biz? O zaman ölmemizi istiyorlar” dedi.

“NE DİYELİM, ALIŞTIK”

38 yaşındaki tır şoförü Vedat Üzülmez ise sitemli bir şekilde, “Ne düşünelim ki artık her şeye zam geliyor alıştık. Garipsenecek bir durum değil” ifadelerini kullanarak durumu kabullendiğini ifade etti.

“BATAKLIKTAN KURTULMALIYIZ”

46 yaşındaki esnaf Tuğba Çolpan ise, “Her şeye zam geliyor. Devletin buna dur demesi gerekiyor. Ben esnaf olarak daha düşük bütçeyle çalışıyorum. Vatandaş sustukça zam geliyor. Biz bu bataklıktan anca dış borçların kapatılması ve dışa bağımlılıktan koparak kurtulabiliriz” dedi.