Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
08 Şub 2021 - 21:54- Gündem G: 08 Şub 2021 - 22:03

Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelecek olan kuvvetli fırtınaya karşı uyararak tedbirli olunmasını istedi.
mask

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:" Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi’nde bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Güney ve Güneybatı yönlerden bölgenin 6 ile 8 kuvvetinde (50- 75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir. 08.02.2021 Pazartesi günü 16:00’dan 09.02.2021 Salı günü 09:00’a kadar etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, ulaşımda aksamalara sebep olabileceği bildirildiğinden, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

 

 

 

 
# Kocaeli

08 Şub 2021 - 21:54 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
"Adapazarı Ekspresi faaliyetlerine yeniden başlasın" mask
"Adapazarı Ekspresi faaliyetlerine yeniden başlasın"
Yaralı karacaya ilk müdahale İzmit Belediyesinden mask
Yaralı karacaya ilk müdahale İzmit Belediyesinden
Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor   mask
Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor  
Genç Ensar’ın ilk toplantısı Genel Başkan Kaşkaş’la mask
Genç Ensar’ın ilk toplantısı Genel Başkan Kaşkaş’la
Kandıralılar’dan ilçe protokolüne ‘Kandıra’ şiirli tablo mask
Kandıralılar’dan ilçe protokolüne ‘Kandıra’ şiirli tablo
Kartepe Uzunçiftlik Kule Deresi ıslah ediliyor   mask
Kartepe Uzunçiftlik Kule Deresi ıslah ediliyor  
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı: Kara kış geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kara kış geliyor!
Kocaeli Valiliği uyardı: Tedbirli olun mask
Kocaeli Valiliği uyardı: Tedbirli olun
Yıldızlı; “Kocaeli’de yatırım değil, batırım var” mask
Yıldızlı; “Kocaeli’de yatırım değil, batırım var”
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi! mask
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi!
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak mask
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak
Yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı: 6 yaralı mask
Yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı: 6 yaralı

GALERİ

Nefes kesen kovalamacada polis yoldan tek tek uyuşturucu topladı mask
Nefes kesen kovalamacada polis yoldan tek tek uyuşturucu topladı
Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı mask
Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu mask
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler mask
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi mask
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL