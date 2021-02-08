Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:" Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi’nde bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Güney ve Güneybatı yönlerden bölgenin 6 ile 8 kuvvetinde (50- 75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir. 08.02.2021 Pazartesi günü 16:00’dan 09.02.2021 Salı günü 09:00’a kadar etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, ulaşımda aksamalara sebep olabileceği bildirildiğinden, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."