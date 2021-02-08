Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:" Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi’nde bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Güney ve Güneybatı yönlerden bölgenin 6 ile 8 kuvvetinde (50- 75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir. 08.02.2021 Pazartesi günü 16:00’dan 09.02.2021 Salı günü 09:00’a kadar etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, ulaşımda aksamalara sebep olabileceği bildirildiğinden, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.