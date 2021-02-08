İşte Kocaeli'nin 1 haftalık koronavirüs bilançosu

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 1 hafta boyunca gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde; Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 9.238 kişinin talebi karşılandı, Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 4 kişiye idari, 1 kişiye ise adli işlem yapıldı, ve 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9.744 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16.152 iş yeri, 11.309 kez denetlenmiş, 182 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı. Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 150.740 şahıs sorgulanmış, 864 aranan şahıs yakalanmış, 11.948 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 160 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 1.228 kişiye idari işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 102 talep yerine getirildi. Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 57.953 araç kontrol edilirken, 79.407 şahıs sorgulandı. Geçici ikamet vb. nedenlerden dolayı 31 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmakta.

2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 154 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 701 kişi hakkında idari işlem uygulandı.