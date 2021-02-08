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08 Şub 2021 - 22:13- Gündem G: 08 Şub 2021 - 22:16

Vali Karaloğlu’ndan AKP’li Enver Durmuş’a ihale!

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun kayyum olarak görev yaptığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, AKP Kocaeli eski İl Yöneticisi Enver Durmuş’un Hilal Peyzaj isimli firmasına 287 bin 500 liralık ihale verdi
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Eski yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter olarak görev yapan Kocaelililerin yakından tanıdığı Diyarbakır Valisi, aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum olarak görev yapıyor. Vali Munir Karaloğlu, bu günlerde gerçekleştirdiği bir ihaleyle konuşuluyor. Uzun yıllar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği de yapan Karaloğlu, Diyarbakır’da yeşil alan, refüj, park ve bahçelerde ağaçlandırma çalışmaları için açık ihale yerine kapalı ihaleyi tercih etti.

KOCAELİLİ FİRMA

Bu ihale için AKP Kocaeli eski il yöneticisi Enver Durmuş’a ait olan Hilal Peyzaj firması da davet edildi. Hilal Peyzaj-Hilal Çevre Düzenleme Temizlik Nakliyat Taahhüt Ltd. Şti. firmasının yanında iki firma daha ihaleye katılmak istedi. Fakat bu üç firmadan sadece ikisinin teklifi geçerli sayıldı. İhale komisyonu işi 287 bin 500 lira teklif veren Kocaelili firma Hilal Peyzaj’a verdi. Münir Karaloğlu’nun, Enver Durmuş’un Kocaeli’den tanıdığı iddia edilirken, firmanın Sekapark’ın çimlendirme işlerini de yaptığı biliniyor.
# Kocaeli, AKP, Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

08 Şub 2021 - 22:13 - Gündem

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