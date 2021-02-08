Lokantacı esnafından Başkan Hürriyet’e teşekkür

İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve paket servis yapamayan lokantacı esnafanın yanında olduğunu açıkladı. Lokantacılar Odası ile birlikte bir çalışma yapan belediye esnafa nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Söz konusu duyuruyu yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir'den teşekkür geldi.

KISITLI BÜTÇENİZE RAĞMEN

"Yönetmeliklerle kapatılan ve paket servis yapamayan, ekonomik durumu iyi olmayan kahvehanelere nakdi yardım yaptık. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile aşacağız." ifadeleriyle yaptıkları yardımı duyuran Başkan Hürriyet'e teşekkür eden Hikmet Özdemir, "Sayın başkanım bu ekonomik krizde kısıtlı bütçenize rağmen yaptığınız bu ekonomi nakit yardımı ve hizmetleriniz için lokantacılar esnaf odası başkanı olarak sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.