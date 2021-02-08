Haftalık uyuşturucu raporu: 89 operasyonda 22 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Şubat - 7 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 88 ayrı operasyonda 544 gram esrar, 266 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 272 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 159 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 45 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 470 TL ele geçirildi.
Operasyonlarda toplam 177 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı. Şüphelilerden 5 kişi adli kontrolle, diğer 149 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 ayrı operasyonda 1 kilo 76 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şahıslar hakkında serbest yargılanma kararı verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.