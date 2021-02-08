Haftalık uyuşturucu raporu: 89 operasyonda 22 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Şubat - 7 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 88 ayrı operasyonda 544 gram esrar, 266 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 272 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 159 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 45 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 470 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 177 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı. Şüphelilerden 5 kişi adli kontrolle, diğer 149 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 ayrı operasyonda 1 kilo 76 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şahıslar hakkında serbest yargılanma kararı verildi.