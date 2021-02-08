Polisten kaçarken ayağını kırdı

Alınan bilgiye göre Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak üzerindeki evinin önüne gelen polis ekiplerini gören Selçuk E. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında evin bahçe duvarından atlayan Selçuk E., zemine düşerek ayağını kırdı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selçuk E., daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavisi tamamlanan ve kırılan bacağı alçıya alınan Selçuk E., polis merkezine götürüldü.