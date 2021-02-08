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08 Şub 2021 - 23:50- Asayiş G: 08 Şub 2021 - 23:53

6 yaşındaki Esma Sultan çöp aracının altında can verdi

Çayırova'da 6 yaşındaki Esma Sultan, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
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Olay, saat 17.00 sıralarında Çayırova İnönü Mahallesi, 139 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan Esma Sultan, Çayırova Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından küçük çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Esma Sultan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

08 Şub 2021 - 23:50 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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