Volkan Özön: Şartlar oluşursa aday olabilirim tabii ki

Gerekli koşullar oluşur ve izinler alınırsa Kocaelispor Mart ayında Olağanüstü Genel Kurul yapacak. Yaklaşan kongre öncesinde kulislerde aday çıkabileceği yönünde girişimlerin olduğu belirtiliyor. İlk aday Engin Koyun. An itibari ile Kocaelispor’da başkanvekili olan Engin Koyun’un yeni liste çalışmasına başlayacağı ifade edildi.

ANKARA’DAN GELEN TALİMAT!

Engin Koyun ile birlikte daha önce Kocaelispor yönetimlerinde yer almış bir kişinin ismi de gündemde yer alıyor. Bu isim Volkan Özön. İlimiz iş insanlarından Volkan Özön geçen sezon öncesinde de adaylığını açıklamış hatta yönetimini de tanıtmıştı. Ancak Ankara’dan gelen talimatın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın Hüseyin Üzülmez’e yol açmış, Özön adaylığını geri çekmişti.

SÜREKLİ KAFAMDA VAR ZATEN

Volkan Özön konu ile ilgili şu kısa değerlendirmeyi yaptı: Bilindiği üzere geçen sezon da aday olmak istemiştim, nasip olmadı. Kafamda sürekli böyle düşünce var zaten. Yönetim adına bir liste çalışmam yok. Ancak bu zor bir şey değil. En fazla 2 saatimi alır. Şartlar oluşursa aday olabilirim tabii ki? Kimsenin vaktini alıp gündemi de meşgul etmeyeceğim. Net kararımı verdiğimde bunu değerli basınımız ve kamuoyu ile paylaşırım.