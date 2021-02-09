Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Şub 2021 - 00:08- Spor G: 09 Şub 2021 - 00:10

Volkan Özön: Şartlar oluşursa aday olabilirim tabii ki

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Gerekli koşullar oluşur ve izinler alınırsa Kocaelispor Mart ayında Olağanüstü Genel Kurul yapacak. Yaklaşan kongre öncesinde kulislerde aday çıkabileceği yönünde girişimlerin olduğu belirtiliyor. İlk aday Engin Koyun. An itibari ile Kocaelispor’da başkanvekili olan Engin Koyun’un yeni liste çalışmasına başlayacağı ifade edildi.

ANKARA’DAN GELEN TALİMAT!

Engin Koyun ile birlikte daha önce Kocaelispor yönetimlerinde yer almış bir kişinin ismi de gündemde yer alıyor. Bu isim Volkan Özön. İlimiz iş insanlarından Volkan Özön geçen sezon öncesinde de adaylığını açıklamış hatta yönetimini de tanıtmıştı. Ancak Ankara’dan gelen talimatın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın Hüseyin Üzülmez’e yol açmış, Özön adaylığını geri çekmişti.

SÜREKLİ KAFAMDA VAR ZATEN

Volkan Özön konu ile ilgili şu kısa değerlendirmeyi yaptı: Bilindiği üzere geçen sezon da aday olmak istemiştim, nasip olmadı. Kafamda sürekli böyle düşünce var zaten. Yönetim adına bir liste çalışmam yok. Ancak bu zor bir şey değil. En fazla 2 saatimi alır. Şartlar oluşursa aday olabilirim tabii ki? Kimsenin vaktini alıp gündemi de meşgul etmeyeceğim. Net kararımı verdiğimde bunu değerli basınımız ve kamuoyu ile paylaşırım.

 

# Kocaeli, Büyükşehir

09 Şub 2021 - 00:08 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Volkan Özön: Şartlar oluşursa aday olabilirim tabii ki mask
Volkan Özön: Şartlar oluşursa aday olabilirim tabii ki
Bizimkileri perşembe ateşi sardı mask
Bizimkileri perşembe ateşi sardı
Umut Serdar Yalçın: Bir çalışmam yok mask
Umut Serdar Yalçın: Bir çalışmam yok
Musa Nizam: Hak ettik mask
Musa Nizam: Hak ettik
Dilaver Güçlü: Mahcup etmeyeceğim mask
Dilaver Güçlü: Mahcup etmeyeceğim
Kemal Can: Her şey planladığımız gibi gelişti mask
Kemal Can: Her şey planladığımız gibi gelişti
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı: Kara kış geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kara kış geliyor!
Kocaeli Valiliği uyardı: Tedbirli olun mask
Kocaeli Valiliği uyardı: Tedbirli olun
Yıldızlı; “Kocaeli’de yatırım değil, batırım var” mask
Yıldızlı; “Kocaeli’de yatırım değil, batırım var”
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi! mask
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi!
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak mask
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak
Yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı: 6 yaralı mask
Yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı: 6 yaralı

GALERİ

Nefes kesen kovalamacada polis yoldan tek tek uyuşturucu topladı mask
Nefes kesen kovalamacada polis yoldan tek tek uyuşturucu topladı
Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı mask
Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu mask
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler mask
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi mask
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL