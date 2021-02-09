CHP Gençlik Kolları’nda görev alan ve daha sonra Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Tugay Adak (28) gece saat 00.00 sularında 42 Evler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti. Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adak’ın cenazesi bugün Sarımeşe'de toprağa verilecek.
09 Şub 2021 - 09:54- Asayiş Güncelleme: 09 Şub 2021 - 11:11
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti
Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Tugay Adak (28) 42 Evler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.