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09 Şub 2021 - 09:54- Asayiş G: 09 Şub 2021 - 11:11

CHP'li genç meclis üyesi intihar etti

Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Tugay Adak (28) 42 Evler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti
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CHP Gençlik Kolları’nda görev alan ve daha sonra Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Tugay Adak (28) gece saat 00.00 sularında 42 Evler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti. Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adak’ın cenazesi bugün Sarımeşe'de toprağa verilecek.

09 Şub 2021 - 09:54 - Asayiş

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