Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile ilanda tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.

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