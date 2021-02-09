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09 Şub 2021 - 10:28- Gündem G: 09 Şub 2021 - 10:30

Diyarbakır kayapınar ilçesinde 250 m² 4+1 daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Diyarbakır Kayapınar ilçesinde 250 m² 4+1 daire icradan satılık
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Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, 1983 Ada, 6 Parsel, KAYAPINAR Mahalle/Köy, H Blok 12. Kat 23 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Yapıdaki toplam kat adedi Z+15 kat olup binada iki adet asansör bulunmakta olup, yapının yer aldığı sitede çevre düzenlemesi yapılmış olup özel güvenlik bulunmamakta, yeşil alanlar ve açık otopark bulunmakta, taşınmaz 4 oda 1 salon toplam 250m² net, 280 m² brüt kullanım alanına sahip olup giriş kapısı çelik ve ısıtma doğalgaz kombili olduğu 21/07/2020 tarihli bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır.

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09 Şub 2021 - 10:28 - Gündem

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