Owlypia Zihin Haritalama Yarışması’nda BİLNET Kocaeli'nin başarısı

Dünya çapında düzenlenen ve bir çok öğrencinin katıldığı Owlypia Zihin Haritalama Yarışmasına BİLNET Kocaeli de dahil oldu.
ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİLER
İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan ve toplam 58 derslikten oluşan BİLNET Kocaeli, takım çalışması olan yarışmadan dereceyle ayrıldı. Öğrenciler elde ettikleri 3’üncülükle hem kendilerini, hem okullarını ve hem de ülkelerini başarıyla temsil etmiş oldu. Uluslararası bir platformda böylesi bir başarı sergilemek BİLNET Kocaeli ailesine haklı gurur ve mutluluk yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.