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09 Şub 2021 - 10:34- Eğitim G: 09 Şub 2021 - 10:38

Owlypia Zihin Haritalama Yarışması’nda BİLNET Kocaeli'nin başarısı
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Dünya çapında düzenlenen ve bir çok öğrencinin katıldığı Owlypia Zihin Haritalama Yarışmasına BİLNET Kocaeli de dahil oldu.

ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİLER

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan ve toplam 58 derslikten oluşan BİLNET Kocaeli, takım çalışması olan yarışmadan dereceyle ayrıldı. Öğrenciler elde ettikleri 3’üncülükle hem kendilerini, hem okullarını ve hem de ülkelerini başarıyla temsil etmiş oldu. Uluslararası bir platformda böylesi bir başarı sergilemek BİLNET Kocaeli ailesine haklı gurur ve mutluluk yaşattı.
# Kocaeli, İzmit

09 Şub 2021 - 10:34 - Eğitim

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