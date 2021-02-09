Sigarayı bırakınca birçok şey değişiyor

Sigaranın ağızdan başlayarak akciğerlerden damarlara kadar pek çok sağlık sorununa davetiye çıkardığını vurgulayan uzmanlar, sigara bırakıldıktan sonra vücutta yaşanan olumlu değişikliklere dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, sigarayı bıraktıktan 3 ay sonra efor kapasitesi artıyor, nefes alıp verme kolaylaşıyor. Tat ve koku alma duyuları iyileşiyor. Kişi kendini daha dayanıklı ve güçlü hissetmeye başlıyor.

Sigara bir halk sağlığı sorunudur

Sigara içiciliğinin tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, “Sigara içeriğindeki nikotin ve diğer maddeler nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksektir” dedi.

Sigarada 4 binden fazla zararlı kimyasal bulunuyor

Sigarada arsenik, formaldehit, karbon monoksit, siyanür, amonyak, naftalin, kadmiyum, aseton, kurşun, nikel gibi 4 binden fazla zararlı kimyasal madde bulunduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, “Sigara içiminin ilk anından itibaren toksik maddeler diş ve diş minesine yapışarak dokulara zarar vermeye başlar. Zamanla dişlerde çürüme ve ağız kokusu meydana gelir. Ayrıca sigara dumanına doğrudan maruz kalan nefes borusu ve akciğerlerde de birtakım değişiklikler gözlenir. Devamlı kullanım sonucunda hava yolları ile akciğerde yaygın harabiyete (amfizem) ve iltihaplanmaya (kronik bronşite) yol açar” diye konuştu.

Damar tıkanıklığına zemin hazırlıyor

Sigaranın “kötü kolesterol” olarak da bilinen LDL kolesterolün artmasına neden olduğuna dikkat çeken Levent, “Fazla LDL kolesterol damar duvarlarına yerleşir. Böylece vücuttaki tüm kan damarlarını daraltarak damar tıkanıklığına zemin hazırlar. Kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığı görülme riski önemli ölçüde artar. Ek olarak kanın oksijen içeriğini azaltır ve bu yolla tüm organlara giden oksijen iletimini bozar. Örneğin beyne giden kan akımını azalttığından uzun dönemde hafızayı zayıflatır, öğrenmeyi ve mantıklı düşünmeyi olumsuz yönde etkiler” uyarısında bulundu.

Kemikleri zayıflatıyor, cildi bozuyor…

“Sigara kemik içeriğindeki mineral yapısını bozarak kemikte güçsüzlüğe ve kırıklara sebep olabilir” diyen Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, “Benzer şekilde deride bulunan kolajen üretimini azaltıp elastikiyet kaybına ve kırışıklıklara yol açarak erken yaşlanma görünümüne neden olur. Sigara tüketiminin üreme sağlığına da birçok olumsuz etkisi söz konusudur. Erkeklerde üretilen sperm sayısı ve kalitesini azaltarak kısırlık ve iktidarsızlık yapabilir. Kadınlarda da var olan yumurta kalitesini ve hormonal dengeyi bozarak kısırlık görülebilir. Ayrıca sigara içen gebelerde düşük yapma, erken doğum, bebeklerde yapısal anormalliklerin görülme sıklığı artar” diye konuştu.

Ülkemizde 100 bin kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor

Dünyada her yıl 6 milyon kişinin, Türkiye’de ise 100 bin kişi sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, “İçeriğinde 90’dan fazla kanserojen madde bulunan sigara tüketildiğinde akciğer, ağız, dil, dudak, pankreas, yemek borusu, böbrek, rahim ağzı, karaciğer, mesane, meme kanseri içmeyen kişilere göre daha sık gözükmektedir. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin %90 sebebi sigaradan kaynaklanmaktadır” uyarısında bulundu.

Sigarayı bırakmak için geç kalmadınız!

“Sigara zararları ile bilinen önemli bir bağımlılık yapıcı maddedir ve bu nedenle en iyisi onu baştan hiç denememektir” diyen Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, şunları söyledi: “Sigaranın bırakılması ve kişilerin maruziyetten kaçınmaları birincil korumada en önemli hedef olmalıdır. Sigara kullananlar için de yaş ne olursa olsun sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazlar. Sigara bırakıldıktan sonra vücutta neden olduğu değişiklikler geri dönebilir. Örneğin sigarayı bıraktıktan 3 ay sonra; efor kapasitesi artar, nefes alıp verme kolaylaşır. Tat ve koku alma duyuları iyileşir. Kişi kendini daha dayanıklı ve güçlü hissetmeye başlar. Sigaranın bırakılmasını takiben birinci yılda kalp-damar hastalıkları riski yarı yarıya düşer, kronik bronşit ve amfizem gibi solunum yetmezliğine yol açabilen akciğer hastalıklarının ortaya çıkması engellenir. İlerleyen yıllarda solunum fonksiyonları iyileşir. Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra sigaraya bağlı bazı kanser türleri riski yarı yarıya azalır.”