Çiçekçiler, Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı

Kocaelili çiçekçiler, Sevgililer Günü'nün değişilmez hediyesi olan çiçekleri hafta sonu evlere servis etmek için hazırlıklara başladı. Bu yıl sokağa çıkma yasağına denk gelen Sevgililer Günü için çıkarılan genelge, çiçekçi esnafının içine adeta su serpti. Ancak yine de yasak gününe denk gelen Sevgiler Günü nedeni ile çiçekçiler satışlardan yine de ümitli değil.

“ İSTANBUL FİYATLARI DAHA YÜKSEK”

Kocaeli Çiçekçiler Derneği Başkanı, Gizem Çiçekçiliğin sahibi Hasan Öztürk, yaklaşan 14 Şubat öncesi gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Yeni yıl ile birlikte bazı çiçek gruplarına zam geldiğini ifade eden Öztürk, Kocaeli’de ithal gül adedinin 15 ile 25 lira arasında değiştiğini ifade etti. Gül fiyatlarının geçtiğimiz sene de aynı olduğunu ifade eden Öztürk, İstanbul Pazarı’nın Kocaeli pazarından daha büyük olduğunu belirterek fiyatların İstanbul’da daha fazla olduğu bilgisini verdi.

“GELİP ÇİÇEK ALINMADIKTAN SONRA BİR ANLAMI YOK”

14 Şubat için hazırlıkların tamamlandığı ifade eden Öztürk, taleplere göre çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. İçişler Bakanlığının geçtiğimiz günlerde çiçekçiler için yayınladığı genelgenin detaylarından bahseden Dernek Başkanı Öztürk, genelgenin sadece satışa izin verdiğini söyledi. Dükkanların açık olmasına rağmen sokaklarda insan olmayacağı siteminde bulunan Öztürk, “Yahya Kaptan’da oturan vatandaş İzmit’ten gelip çiçek alamadıktan sonra bunun bir anlamı yok. Biz bu süreçte ağırlıklı olarak sosyal medyadan satış yapacağız” dedi.

“KALİTEYİ DÜŞÜRÜYORLAR”

Çiçeksepeti.com gibi büyük sitelerin işlerinin yüzde 90’ını etkilediğini söyleyen Öztürk, büyük şirketlerle rekabet edemediklerini ifade etti. Öztürk, “Halkımız genelde internette alışveriş yapıyor. Ama aldığı ürünün içeriği hakkında bilgi sahibi değil. Genelde gelen çiçekleri beğenmiyorlar. Şikayet hattına şikayet edince de özür çiçeği gönderiyorlar. O da beş para etmez bir çiçek. Büyük siteler kaliteyi düşürüyor” dedi. Başkan Öztürk, son olarak herkesin Sevgililer Gününü kutladı.