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09 Şub 2021 - 21:00- Ekonomi G: 09 Şub 2021 - 21:17

"Ayda 25 bin TL otoyol ve köprü parası ödüyorum"

S.S. Marmara Taşıyıcılar Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hakan Zorlu, otoyol ve köprü fiyatlarının yüksekliğini dile getirerek “Ben 4 araç için ayda 25 Bin TL köprü ve otoyol ücreti ödüyorum, ama o kadar para kazanamıyorum” dedi
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Pandemi nedeniyle işlerinin düştüğünü, seferlerin azıldığını dile getiren taşıyıcı kooperatifleri, yaşanan olumsuzluklara bir de köprü ve otoyol ücretleri eklenince para kazanamaz bir hale geldiklerini belirttiler. Akaryakıttan çok geçiş ücreti ödediklerini belirten kamyon ve TIR sürücüleri, otoyol ve köprü ücretlerine bir düzenlemeye yapılmasını istiyor. Aksi halde taşımacılık sektörü özellikle İstanbul bölgesine sefer yapamaz hale geleceğini vurguladılar.

AYDA 25 BİN TL GEÇİŞ ÜCRETİ

Şoför esnafının pandemi nedeniyle zorunlu köprü ve otoyolda geçiş ücretlerinde indirim istiyor. Daha önceleri de bu konuyla ilgili defalarca eylem ve açıklamalar yapan kooperatifler, son dönemde sıkıntının daha da büyüdüğünü dile getiriyorlar. S.S. Marmara Taşıyıcılar Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hakan Zorlu, bir TIR’ın İstanbul’a giderken ödediği otoyol ve köprü geçiş ücretinin 570 ila 600 TL arasında olduğunu, kendisine ait 4 araç için ayda 25 bin TL geçiş ücreti ödediğini dile getirdi.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

Zorlu, “ Ben bile ayda o kadar para kazanamıyorum. Defalarca eylem yaptık, açıklamalarda bulunduk, ama bu sorun bir türlü aşılamadı. “Bırakın indirimi, zam yapmasınlar yeter” diyecek pozisyona geldik.  Kamyoncu esnafının en önemli gider kalemi olan geçiş ücretlerinin bir düzenlemeye alınması gerekiyor. Yap-İşlet-Devret, yöntemiyle yapılan köprüler ve otoyollarda, geçiş ücretlerinin indirilmesi mümkün olmuyor” dedi.

# İstanbul

09 Şub 2021 - 21:00 - Ekonomi

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