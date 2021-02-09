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09 Şub 2021 - 15:26- Ekonomi G: 09 Şub 2021 - 15:27

AvivaSA 2020 Yılını büyüme ile kapattı
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Özel şirketler arasında BES fon büyüklüğü sektörünün lider kuruluşu AvivaSA, 2020 yılı finansal sonuçlarına göre hayat branşında sektör ortalamasının üzerinde büyüdü. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre net karını yüzde 36 oranında artıran AvivaSA, otomatik katılım dahil toplam BES’te, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 büyümeyle 30,5 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaştı.

SEKTÖR LİDERİ

Hayat branşında 2019 yılına göre yüzde 40 büyümeyi yakalayan AvivaSA’nın, hayat ve ferdi kaza prim üretimi ise yüzde 35 artarak 1 milyar 332 milyon TL’yi aştı. AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, 2020 yılını Covid-19 salgınına rağmen özel sektörde fon büyüklüğü açısından sektör lideri olarak kapatma başarısını gösterdiklerini belirtti.  
# covid-19

09 Şub 2021 - 15:26 - Ekonomi

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